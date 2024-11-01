"Укрнафта" впервые приобрела спецразрешение на аукционе

ПАО "Укрнафта" приобрело на аукционе спецразрешение на нефтегазовую площадь в Ивано-Франковской области сроком на 20 лет.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрнафты".

"Это первое спецразрешение в истории компании, полученное через аукцион Государственной службы геологии и недр Украины. Компания победила на торгах, предложив 6,5 млн грн", - рассказали в пресс-службе.

Новая площадь размером около 9 квадратных километров расположена между двумя имеющимися месторождениями "Укрнафты", что обеспечивает наличие необходимой инфраструктуры для добычи углеводородов.

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В компании ожидают, что площадь содержит перспективные запасы нефти, газа и конденсата, а плотность неразведанных ресурсов составляет от 30 до 50 тысяч тонн углеводородов на 1 кв. км.

Укрнафта планирует провести комплекс геологофизических и геологопромышленных исследований для детального изучения потенциала новой площади.

Напомним:

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Наблюдательный совет ПАО "Укрнафта" утвердил стратегические направления развития компании на пять лет. Новый стратегический план "Укрнафты" предусматривает привлечение инвестиций в модернизацию оборудования и развитие персонала.