"Укрнафта" впервые приобрела спецразрешение на аукционе
ПАО "Укрнафта" приобрело на аукционе спецразрешение на нефтегазовую площадь в Ивано-Франковской области сроком на 20 лет.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрнафты".
"Это первое спецразрешение в истории компании, полученное через аукцион Государственной службы геологии и недр Украины. Компания победила на торгах, предложив 6,5 млн грн", - рассказали в пресс-службе.
Новая площадь размером около 9 квадратных километров расположена между двумя имеющимися месторождениями "Укрнафты", что обеспечивает наличие необходимой инфраструктуры для добычи углеводородов.
В компании ожидают, что площадь содержит перспективные запасы нефти, газа и конденсата, а плотность неразведанных ресурсов составляет от 30 до 50 тысяч тонн углеводородов на 1 кв. км.
Укрнафта планирует провести комплекс геологофизических и геологопромышленных исследований для детального изучения потенциала новой площади.
Напомним:
Наблюдательный совет ПАО "Укрнафта" утвердил стратегические направления развития компании на пять лет. Новый стратегический план "Укрнафты" предусматривает привлечение инвестиций в модернизацию оборудования и развитие персонала.