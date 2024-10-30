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Наглядова рада "Укрнафти" затвердила план розвитку компанії на 5 років

Середа, 30 жовтня 2024, 18:54 - Артур Крижний

Наглядова рада ПАТ "Укрнафта" провела засідання у Києві, під час якого затвердила стратегічні напрямки розвитку компанії на п'ять років.

Про це повідомляє пресслужба "Укрнафти".

Новий стратегічний план "Укрнафти" передбачає залучення інвестицій в модернізацію обладнання та розвиток персоналу.

За задумом, план має стати кроком у подоланні проблем із недостатнім фінансуванням та застарілою радянською матеріально-технічною базою підприємства.

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Стратегія спрямована на забезпечення сталого розвитку "Укрнафти" та енергетичної незалежності України, додали у пресслужбі.

Нагадаємо:

В "Укрнафті" обрано повний склад Наглядової ради: до команди приєдналася Катерина Кузнецова - незалежний член наглядової ради.

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Економічна правда
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