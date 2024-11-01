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В "Центрэнерго" отреагировали на заявление о начале отключений света

Пятница, 1 ноября 2024, 13:54 - Артур Крыжный

В "Центрэнерго" подчеркивают, что определение графиков аварийных отключений - это исключительная компетенция НЭК "Укрэнерго".

Об этом говорится в сообщении "Центрэнерго" на заявление члена наблюдательного совета компании о начале отключений света.

"Председатель Наблюдательного совета компании Андрей Гота и генеральный директор Евгений Гарькавый заявляют, что определение графиков аварийных отключений - это исключительная компетенция НЭК "Укрэнерго", - говорится в сообщении.

В то же время пресс-служба "Центрэнерго" пишет, что заявление члена наблюдательного совета компании Владимира Величко является его личным мнением и не отражает позицию компании.

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Юридическая служба энергокомпании сейчас рассматривает возможность обращения в правоохранительные органы с просьбой проверить цель и обстоятельства, которые вызвали публикацию "ложной информации во время активной фазы осенне-зимнего периода".

Ситуация в энергосистеме стабильная, добавили в энергокомпании.

Напомним:

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Почасовые графики отключения электроэнергии могут начаться уже со следующей недели из-за ощутимого снижения температуры.

энергетика
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Экономическая правда
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