В "Центрэнерго" отреагировали на заявление о начале отключений света
В "Центрэнерго" подчеркивают, что определение графиков аварийных отключений - это исключительная компетенция НЭК "Укрэнерго".
Об этом говорится в сообщении "Центрэнерго" на заявление члена наблюдательного совета компании о начале отключений света.
"Председатель Наблюдательного совета компании Андрей Гота и генеральный директор Евгений Гарькавый заявляют, что определение графиков аварийных отключений - это исключительная компетенция НЭК "Укрэнерго", - говорится в сообщении.
В то же время пресс-служба "Центрэнерго" пишет, что заявление члена наблюдательного совета компании Владимира Величко является его личным мнением и не отражает позицию компании.
Юридическая служба энергокомпании сейчас рассматривает возможность обращения в правоохранительные органы с просьбой проверить цель и обстоятельства, которые вызвали публикацию "ложной информации во время активной фазы осенне-зимнего периода".
Ситуация в энергосистеме стабильная, добавили в энергокомпании.
Напомним:
Почасовые графики отключения электроэнергии могут начаться уже со следующей недели из-за ощутимого снижения температуры.