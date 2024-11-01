Японские акции упали больше всего за месяц: причины

Японские акции подверглись наибольшему падению за последние четыре недели после того, как иена укрепилась по отношению к доллару после комментариев главы Банка Японии.

Об этом сообщает Bloomberg.

Индекс Topix снизился на 1,9% до отметки 2644,26, а Nikkei 225 упал на 2,6% до 38 053,67, причем оба индекса потерпели наибольшее падение с 30 сентября.

Отмечается, что автопроизводители и технологические компании, которые в значительной степени зависят от экспорта, были среди тех, кто больше всего вызвал падение Topix.

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В пятницу утром иена достигла своего самого высокого уровня за неделю - 151,79 за доллар, а затем ослабла до 152,51 по состоянию.

В четверг она подскочила на 1% после того, как Уэда заявил, что обеспокоен влиянием обменных курсов на экономику Японии, что рынки расценили как намек на возможное повышение ставок в ближайшие месяцы.

В сообщении добавляют, что неопределенность относительно результатов выборов в США также привела к снижению японских акций, поскольку инвесторы выравнивали позиции перед следующей неделей.

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Неутешительные прогнозы американских технологических компаний с большой капитализацией, в том числе Microsoft Corp., оказали давление на японский технологический сектор в пятницу. Акции Panasonic Holdings и Mitsubishi Electric Corp. переломили тенденцию, поднявшись на 10,9% и 16,7% соответственно после того, как их результаты прибыли во втором квартале превзошли прогнозы.

Напомним:

Фондовый индекс Nikkei, объединяющий крупнейшие компании Японии, упал более чем на 2 000 пунктов, что стало вторым по величине падением в истории.