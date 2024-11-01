Toyota потеряла лидерство на рынке продаж новых авто в Украине

Renault вышла на первое место по количеству проданных новых легковых автомобилей в октябре (775 авто), обойдя традиционного лидера продаж Toyota (679 авто).

Об этом сообщает Укравтопром.

Всего в октябре было продано 5800 новых легковых автомобилей в Украине, что на 2% больше, чем в сентябре, и на 1% больше показателя октября прошлого года.

Также в пятерку самых популярных марок новых авто в Украине в октябре вошли: Skoda (продано 402 авто), BMW (397 авто) и Volkswagen (363 авто).

Реклама:

Отмечается, что бестселлером осталась модель Renault Duster - 749 авто.

Всего с начала года в Украине было зарегистрировано 58 800 новых легковых автомобилей, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Напомним:

Реклама:

По данным Госстата, с января по август 2024 года в Украину было импортировано 215,6 тысячи подержанных и новых легковых авто.