За 8 місяців в Україну ввезли легкових авто майже на $3 мільярди
Четвер, 31 жовтня 2024, 11:12 -
За даними Держстату, з січня по серпень 2024 року Україною було імпортовано 215,6 тисячі вживаних та нових легкових авто.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що це на 15% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Загальна митна вартість цих авто становила 2,93 млрд доларів.
Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, з якої до України завезли майже 42,5 тисячі авто.
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Серед інших країн-постачальників також були:
- США - 34590 од. (+63%);
- Китай - 25604 од. (+102%);
- Японія - 21934 од. (+14%);
- Республіка Корея - 11159 од. (+63%);
- Франція - 10741 од. (-36%);
- Словаччина - 9651 од. (+52%);
- Мексика - 9391 од. (+77%);
- Чехія - 9117 од. (-21%);
- Велика Британія - 9070 од. (-8%).
Нагадаємо:
Впродовж трьох кварталів 2024 року в Україні було зареєстровано 53 000 нових легкових автомобілів, що на 21% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
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