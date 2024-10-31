За 8 місяців в Україну ввезли легкових авто майже на $3 мільярди

За даними Держстату, з січня по серпень 2024 року Україною було імпортовано 215,6 тисячі вживаних та нових легкових авто.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що це на 15% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Загальна митна вартість цих авто становила 2,93 млрд доларів.

Найбільшим постачальником легковиків була Німеччина, з якої до України завезли майже 42,5 тисячі авто.

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Серед інших країн-постачальників також були:

США - 34590 од. (+63%);

Китай - 25604 од. (+102%);

Японія - 21934 од. (+14%);

Республіка Корея - 11159 од. (+63%);

Франція - 10741 од. (-36%);

Словаччина - 9651 од. (+52%);

Мексика - 9391 од. (+77%);

Чехія - 9117 од. (-21%);

Велика Британія - 9070 од. (-8%).

Нагадаємо:

Впродовж трьох кварталів 2024 року в Україні було зареєстровано 53 000 нових легкових автомобілів, що на 21% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

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