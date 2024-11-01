Индонезия запретила продажу телефонов Google Pixel в Индонезии

Индонезия заявила, что запретила продажу смартфонов Google из-за правил, требующих использования компонентов местного производства, через несколько дней после блокировки продаж iPhone 16 по той же причине.

Об этом сообщает Reuters.

Индонезия заблокировала продажу телефонов Google Pixel, поскольку компания не выполнила правила, согласно которым определенные смартфоны, продаваемые на внутреннем рынке, должны содержать не менее 40% деталей местного производства.

Google заявила, что ее телефоны Pixel пока официально не распространяются в Индонезии.

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Обычно компании увеличивают использование отечественных компонентов, чтобы соответствовать таким правилам, заключая партнерства с местными поставщиками или закупая детали на внутреннем рынке.

Google и Apple не входят в число крупнейших производителей смартфонов в Индонезии. В первом квартале 2024 года двумя крупнейшими производителями смартфонов были китайская компания OPPO и южнокорейская компания Samsung.

Сообщается, что Индонезия имеет огромное, технически подкованное население, что делает эту страну Юго-Восточной Азии ключевым целевым рынком для инвестиций, связанных с технологиями.

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Напомним:

Власти Индонезии запретили продажу смартфонов iPhone 16 из-за того, что местное подразделение Apple не выполнило требования страны по 40% локализации производства смартфонов и планшетов.