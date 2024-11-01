Графики отключения света могут начаться уже со следующей недели – член НС "Центрэнерго"

Почасовые графики отключения электроэнергии могут начаться уже со следующей недели из-за ощутимого снижения температуры.

Такое мнение высказал член наблюдательного совета "Центрэнерго" Владимир Величко, пишет "Интерфакс-Украина".

"Со следующей недели синоптики прогнозируют ощутимое снижение температуры. Для энергетиков это означает, что для балансировки энергосистемы необходимо будет задействовать более существенные меры - такие как аварийная помощь от операторов сопредельных стран. Но до применения аварийной помощи необходимо максимально использовать собственные ресурсы. В случае, если НЭК "Укрэнерго" не удастся выдержать баланс энергосистемы, будет применение графиков отключений", - пояснил Величко.

Он добавил, что после снижения суточной средней температуры в октябре, энергосистема уже наблюдает ощутимый рост потребления, а его пик сместился с 20:00 на 19:10.

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В то же время Величко акцентировал, что из-за снижения температуры, возрастет потребление и в европейских странах, что приведет к росту цен на электроэнергию (э/э), в том числе из-за уменьшения доли возобновляемых источников энергии.

По его мнению, это повлияет на возможности коммерческого импорта э/э из-за действующих на спотовом рынке Украины ограничения цены э/э - прайс-кэпы.

Напомним:

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Дефицит генерации зимой и отключения света неизбежны, а в лучшем случае электроэнергии не будет до 5 часов в сутки.