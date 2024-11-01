Нефть резко подскочила в цене на фоне сообщений о подготовке Ираном удара по Израилю

Цены на нефть поднялись более чем на 1 долл за баррель, чтобы компенсировать недельные потери, поскольку геополитическая напряженность на Ближнем Востоке возросла после сообщений о том, что Иран готовит ответный удар по Израилю из Ирака.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent, которые скатились к январскому контракту, поднялись на 1,41 долл, или на 2%, до 74,22 долл за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 1,46 долл, или на 2,1%, до 70,72 долл за баррель после роста на 0,95% на предыдущей сессии.

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Израильская разведка предполагает, что Иран готовится атаковать Израиль с территории Ирака в ближайшие дни, возможно, перед президентскими выборами в США 5 ноября.

Цены на нефть также поддержали ожидания того, что ОПЕК+ может отложить запланированное на декабрь увеличение добычи нефти на месяц или более, ссылаясь на беспокойство по поводу низкого спроса на нефть и роста предложения.

Ожидается, что решение об отсрочке увеличения может быть принято уже на следующей неделе.

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На прошлой неделе запасы бензина в США неожиданно упали до двухлетнего минимума из-за усиления спроса, в то время, как запасы сырой нефти также неожиданно сократились из-за падения импорта.

Отмечается, что крупнейший в мире производитель нефти в августе добывал рекордные 13,4 миллиона баррелей в сутки в месяц.

Напомним:

Цены на нефть в среду, 30 октября, удержались на минимумах за более чем месяц после падения в течение двух предыдущих сессий, поскольку рынки оценивали потенциальное прекращение огня между Израилем и "Хезболлой" и рост поставок ОПЕК+.