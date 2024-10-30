Нафта коливається на найнижчому рівні за місяць

Ціни на нафту в середу, 30 жовтня, утрималися на мінімумах за понад місяць після падіння протягом двох попередніх сесій, оскільки ринки оцінювали потенційне припинення вогню між Ізраїлем і "Хезболлою" й зростання постачань ОПЕК+.

Про це пише профільне видання enkorr.

Ціни на нафту марки Brent здорожчали на 38 центів, або на 0,5%, до $71,50 за барель. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate зросли на 43 центи, або на 0,6%, до $67,64 за барель.

Як пише Reuters, ціни впали другу сесію поспіль у вівторок, коли репортер Axios повідомив на X, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху проведе неминучу зустріч з кількома міністрами, керівниками військових і розвідувальних служб для обговорення дипломатичного вирішення війни в Лівані.

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Як повідомляє Axios, ізраїльські й американські офіційні особи заявили, що угоди, яка припинить бойові дії між Ізраїлем і "Хезболлою", може бути досягнуто протягом кількох тижнів.

"Угода про припинення вогню на Близькому Сході перебуває на столі, що зменшує ризики ширшої ескалації, яка вплине на видобуток нафти, в той час, як на горизонті все ще є відмова ОПЕК+ від скорочення видобутку", — сказав ринковий стратег IG. Yeap Jun Rong в електронному листі.

ОПЕК+ планує збільшити видобуток на 180 тис. барелів на день (б/д) у грудні. Група скоротила видобуток загалом на 5,86 млн б/д, що еквівалентно приблизно 5,7% світового попиту на нафту.

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Запаси сирої нафти й палива у США скоротилися минулого тижня, повідомили ринкові джерела у вівторок із посиланням на дані Американського інституту нафти.

Запаси сирої нафти знизилися на 573 тис. барелів за тиждень, що закінчився 25 жовтня, повідомили джерела на умовах анонімності. Запаси бензину скоротилися на 282 тис. барелів, а запаси дистиляту – на 1,46 млн барелів, повідомили джерела.

Дев'ять аналітиків, опитаних Reuters, очікували зростання запасів сирої нафти на 2,2 млн барелів.

Нагадаємо:

Китай планує експортувати на 12,4% менше продуктів переробки нафти в листопаді в порівнянні з цим місяцем, повідомляють китайські ЗМІ з посиланням на опитування OilChem.