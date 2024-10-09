"Энергоатом" завершил ремонтную кампанию на украинских АЭС

В среду 9 октября "Энергоатом" вывел из планово-предупредительного ремонта еще один энергоблок одной из отечественных АЭС.

Об этом сообщает пресс-служба энергокомпания.

Отмечается, что ремонты завершили на 11 дней раньше запланированного срока. Сейчас продолжается набор мощности АЭС.

Нынешняя ремонтная кампания имела стратегическое значение, поскольку атомные электростанции остаются основным источником бесперебойного электроснабжения страны. Они обеспечивают более половины всего производства электроэнергии в Украине.

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Напомним:

Российские "шахеды" снова нарушили запретную для полетов зону вокруг Южно-Украинской АЭС, что может свидетельствовать о подготовке РФ к ударам по украинской ядерной инфраструктуре.