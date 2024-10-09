В Киеве на выходные временно ограничат движение транспорта

В Киеве 12 и 13 октября частично ограничат движение транспорта в связи с проведением благотворительного Киевского марафона Независимости.

Об этом сообщили на сайте Киевского марафона Независимости.

На Северном мосту планируют ограничить движение по двум полосам с левого на правый берег от парка Муромец до съезда на проспект Ивасюка.

В субботу 12 октября перекрытие улицу Трухановскую - с 10:30 до 18:30.

Реклама:

График перекрытия улиц 13 октября 2024 года:

ул. Трухановская - с 08:15 до 15:30;

Северный мост (с Троещины на Оболонь) - с 08:30 до 14:30;

просп. Владимира Ивасюка (от Северного моста до д. 2ГК2) - с 08:30 до 14:30;

Оболонская набережная - с 08:30 до 14:30;

ул. Приречная (от д. 9 до Оболонского острова) - с 08:30 до 14:30;

переулок между д. Оболонская набережная, 1 и Оболонская набережная, 3 - с 08:30 до 14:00.

Напомним:

В Киеве с 24 сентября приступили к капитальному ремонту эскалаторов на станции метро "Берестейская". Работы ориентировочно продлятся до 12 ноября.

Реклама: