В Киеве на выходные временно ограничат движение транспорта
Среда, 9 октября 2024, 18:59 -
В Киеве 12 и 13 октября частично ограничат движение транспорта в связи с проведением благотворительного Киевского марафона Независимости.
Об этом сообщили на сайте Киевского марафона Независимости.
На Северном мосту планируют ограничить движение по двум полосам с левого на правый берег от парка Муромец до съезда на проспект Ивасюка.
В субботу 12 октября перекрытие улицу Трухановскую - с 10:30 до 18:30.
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График перекрытия улиц 13 октября 2024 года:
- ул. Трухановская - с 08:15 до 15:30;
- Северный мост (с Троещины на Оболонь) - с 08:30 до 14:30;
- просп. Владимира Ивасюка (от Северного моста до д. 2ГК2) - с 08:30 до 14:30;
- Оболонская набережная - с 08:30 до 14:30;
- ул. Приречная (от д. 9 до Оболонского острова) - с 08:30 до 14:30;
- переулок между д. Оболонская набережная, 1 и Оболонская набережная, 3 - с 08:30 до 14:00.
Напомним:
В Киеве с 24 сентября приступили к капитальному ремонту эскалаторов на станции метро "Берестейская". Работы ориентировочно продлятся до 12 ноября.
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