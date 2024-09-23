В Киеве на одной из станций метро начнется ремонт
Понедельник, 23 сентября 2024, 16:01 -
В Киеве капитальный ремонт эскалаторов на станции метро "Берестейская" начнут 24 сентября.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Согласно информации пресс-службы, 24 сентября на станции метро "Берестейская" начнут капитальный ремонт эскалаторов. Плановый ремонт начнется на эскалаторе №1 и продлится ориентировочно до 12 ноября.
Как говорится в сообщении, последний раз этот эскалатор капитально ремонтировали в 2012 году.
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Напомним:
12 сентября восстановлено полноценное движение поездов между станциями "Героев Днепра" - "Теремки" синей ветки метро Киева.
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