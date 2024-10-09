Регулятор упростил расчет тарифов на производство тепла для когенерационных установок

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) упростила расчет тарифов на производство тепловой энергии для когенерационных установок с тепловой мощностью не более 4,3 Гкал/час.

Соответствующее решение было одобрено на заседании регулятора 9 октября, сообщает Укринформ.

Так, тарифы на производство тепла в когенерационных установках с тепловой мощностью не более 4,3 Гкал/час. для лицензиатов, осуществляющих хозяйственную деятельность по производству, транспортировке и поставке тепловой энергии, рассчитываются на уровне расходов на приобретение топлива, транспортировку природного газа, приобретение электроэнергии, расходов на покупную тепловую энергию.

Кроме того, учитывается полная плановая себестоимость производства тепла на собственных установках, не когенерационных или использующих для когенерации альтернативные источники энергии, которая учтена в действующих тарифах на тепло.

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Также определен порядок расчета тарифов для лицензиатов, не проводящих хозяйственной деятельности по производству тепла на котельных, транспортировки и поставки тепла, но имеющих действующий договор купли-продажи тепловой энергии с теплоснабжающей организацией.

Для таких лицензиатов учитывается полная плановая себестоимость производства тепла на собственных установках, не когенерационных или использующих для когенерации альтернативные источники энергии, в тарифе теплопоставщика.

Для лицензиатов, которым не установлены тарифы на производство тепловой энергии и предоставляющие услуги транспортировки и поставки тепла, тарифы на производство тепловой энергии рассчитываются на уровне среднего по Украине тарифа.

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