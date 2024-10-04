Українська енергобіржа торгуватиме гарантіями походження електроенергії з ВДЕ

ТОВ "Українська енергетична біржа" ("УЕБ") з 1 листопада 2024 року запускає організовані торги гарантіями походження електричної енергії (ГПЕЕ) з відновлюваних джерел (ВДЕ)

Про це повідомив керівник департаменту стратегії та розвитку "УЕБ" Ігор Богачов на закритій зустрічі Energy Club, передає "Інтерфакс-Україна".

"Пропозиція на ринку матиме певну сезонність, і ми очікуємо, що в літні місяці на наступний рік десь до мільйона гарантій походження будуть з'являтися на ринку", - сказав він.

Як повідомлялося, одна гарантія походження буде еквівалентною 1 МВт*год. ГПЕЕ - це електронний документ, який засвідчує, що певний обсяг енергії було вироблено з відновлюваних джерел (ВДЕ). Документ видаватиме Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), він буде сформований за допомогою відповідного Реєстру ГПЕЕ.

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Отримувати ГПЕЕ в їхньому електронному вигляді зможуть усі виробники е/е з ВДЕ, включно зі споживачами, які виробляють її для власних потреб, держпідприємство "Гарантований покупець" ("ГарПок") і постачальники універсальних послуг (ПУП). Водночас ГПЕЕ переходитимуть у власність "ГарПоку" і ПУП одночасно з купівлею е/е з ВДЕ.

За словами Богачова, прогнозні оцінки "УЕБ" щодо потенційного обсягу пропозиції на ринку ГПЕЕ загалом збігаються з оцінками "ГарПоку", однак для повноцінного запуску механізму необхідне визнання українських гарантій походження в країнах ЄС.

Згідно з прогнозами "УЕБ", річний обсяг пропозиції гарантій походження у вигляді виробництва е/е з ВДЕ становитиме близько 10 млн МВт*год, з яких частка "ГарПоку" становитиме 8 млн МВт*год, частка постачальників універсальних послуг (ПУП) - 1,5 млн МВт*год, інших виробників - 0,5 млн МВт*год. Одночасно ринок матиме перспективи зростання до 2030 року до 20-30 млн МВт*год на рік.

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"Залишається основне питання: хто буде купувати і створювати попит на гарантії походження і чи достатньо стимулів? Тільки фактичне впровадження обігу і торгівлі дасть змогу відповісти на це запитання", - наголосив представник "УЕБ".

Нагадаємо:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) видала перші гарантії походження енергії, виробленої з відновлювальних джерел.