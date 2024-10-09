Полиция не изымала документы по фортификации Покровска при обысках у подрядчика

При обысках полиции у "Автомагистраль-Юг" не изымались документы по фортификации на линии фронта, в частности Покровском направлении.

Об этом в комментарии ЭП сообщил департамент коммуникации Нацполиции Украины.

"Изъяли два личных мобильных телефона руководителей и некоторые проектные и исполнительные документы. Любая документация по фортификационным сооружениям, в том числе на Покровском направлении, не изымалась", - заявили в полиции.

Кроме того, электронные ключи или любую технику, которая могла бы привести к сбою работы в компании, также не изымали, а в компьютерную сеть правоохранители не вмешивались.

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Во вторник 8 октября компания "Автомагистраль-Юг" заявила об остановке работ по фортификации на линии фронта из-за действий Нацполиции.

"Остановлены работы на объектах критической инфраструктуры, а прежде всего на объектах фортификации вдоль линии фронта, в частности на Покровском направлении", - говорится в сообщении.

Ранее, в Нацполиции заявили, что компанию подозревают в нарушении тендерных процедур и самовольном установлении цен на стоимость работ в различных областях Украины.

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Неотложные обыски по местам работы и проживания должностных лиц этой компании были проведены после получения оперативной информации о том, что "документы, свидетельствующие о преступной деятельности, в ближайшее время могут быть уничтожены", заявили в Нацполиции.

"Деятельность предприятия не заблокирована, оно продолжает функционировать в штатном режиме", - отметили ранее в Нацполиции.