БЭБ разоблачило подпольный завод по производству свечей известного бренда

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области разоблачили незаконное производство и продажу свечей известного бренда.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Следствие установило, что организатор вместе с четырьмя сообщниками организовали подпольное изготовление продукции с использованием логотипов известной компании.

Нелегальное производство располагалось в нежилых помещениях, оборудованных специальными станками, с помощью которых расплавленный парафин прессовали и разливали полимерные колбы. На готовую продукцию наклеивались этикетки торговых марок.

Реклама:

В дальнейшем контрафакт продавали на Львовской и Ивано-Франковской областях.

Детективы БЭБ во время обысков изъяли почти 23 тыс. свечей с маркировкой и 3 специальных станка для изготовления.

Напомним:

Реклама:

Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении заместителю директора одного из коммунальных предприятий Днепровского городского совета по факту растраты бюджетных средств при закупке Старлинков.