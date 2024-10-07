Комунальника підозрюють у закупівлі Старлінків для шкіл за завищеними цінами

Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру заступнику директора одного з комунальних підприємств Дніпровської міської ради за фактом розтрати бюджетних коштів під час закупівлі Старлінків.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідство встановило, що комунальне підприємство на виконання "Програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра 2022-2026 роки" мало закупити Старлінк для забезпечення безперебійного зв’язку.

Посадовець, використовуючи своє службове становище, закупив обладнання за завищеними цінами.

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Потім ці Старлінки передали на потреби шкіл регіону.

Такі дії завдали 1,8 млн грн збитків державному бюджету.

Правоохоронці провели понад 20 обшуків та вилучили документи, блокноти з чорновими записами, мобільні телефони та комп’ютери.

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Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо:

Директор компанії, що через власну мережу магазинів продає техніку Apple, відшкодував державі 10 млн грн несплачених податків. Детективи Теруправління Бюро економічної безпеки у місті Києві повідомили йому про підозру.