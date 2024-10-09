Почти 90% денег от продажи авто в России уходят в Китай – АвтоВАЗ
89% средств, которые россияне тратят на покупку новых автомобилей, уходят в Китай, заявил вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин.
Об этом сообщает The Moscow Times.
"Если померять рынок деньгами, то сегодня доля Lada составляет всего 11%. Иными словами, только 11% средств, которые россияне тратят на покупку новых машин, остается в российской экономике. Почти остальные средства вымываются из России в Китай, где расположены центры формирования добавленной стоимости", - сказал Костромин.
По его словам, у АвтоВАЗа меньше ресурсов, чем у производителей из Китая, поскольку там субсидируется весь бизнес и экспорт. В то же время в России до сих пор не понимают весь объем поддержки, который есть у китайских автомобильных компаний, поскольку он частично засекречен.
Отмечается, что в 2024 году россияне купят около 900 тыс китайских автомобилей. При этом выручка дилеров от продажи новых машин из КНР в России по итогам января-июля составила 1,7 трлн руб.
К концу 2022 года на российском автомобильном рынке осталось лишь 14 брендов, одиннадцать из которых - китайские. На этом фоне экспорт китайских авто в Россию по итогам 2023 года вырос более чем в семь раз до 11,5 млрд долл.
Напомним:
Продавцы подержанных автомобилей в России готовятся поднять цены до 30% осенью 2024 года.