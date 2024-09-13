В Росії різко зростуть ціни на вживані автомобілі

Продавці вживаних автомобілів у Росії готуються підняти ціни до 30% восени 2024 року.

Про це пише російське видання The Moscow Times з посиланням на "Известия".

Як пишуть російські видання, підвищення цін стане реакцією на рішення Мінпромторгу збільшити з 1 жовтня утильзбір на 70-85%.

Згідно з проектом постанови російського уряду, тариф для машин з об'ємом двигуна від 2 до 3 л може зрости до 1,6 млн руб., тоді як зараз він становить 844 тис. руб.

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Аналітики агрегатора Likvi зазначають, що після підвищення утильзбору вартість нових автомобілів з урахуванням розмитнення зросте на 10-30%.

"Зростання вартості на нові автомобілі, як правило, веде до пропорційного збільшення цін на вторинному ринку з невеликим лагом у часі, ми очікуємо на поступове зростання вартості вживаних автомобілів на 15-30%", - зазначив СЕО компанії Олександр Коротков.

У сегменті бюджетних брендів нові правила нарахування утильзбору дадуть надбавку на 5-7%, але в сегменті "люкс" ціни можуть зрости до 30% і навіть більше, вважає оглядач автомобільного порталу "Дром.ру" Сергій Арбузов.

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Нагадаємо:

Після початку війни в Україні та відходу з Росії всіх найбільших автоконцернів, а також припинення постачань машин до країни росіяни стали частіше пересідати на старі автомобілі. У 2023 році середня ціна машини з пробігом збільшилася на 30%.