"Цемин Украина" выиграл аукцион по приватизации ОГХК: ее хотел продать Сенниченко еще в 2021

ОГХК фото: укринформ

Фонд государственного имущества Украины провел приватизационный онлайн-аукцион по продаже государственного пакета акций в размере 100% уставного капитала АО "Объединенная горно-химическая компания".

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Как сообщается в "Прозорро.Продаже", аукцион выиграла компания "Цемин Украина", принадлежащая азербайджанскому бизнесмену Насибу Хасанову. Предложение составило 3,94 млрд. грн.

Стартовой была цена в 3,90 млрд. грн.

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Согласно утвержденным условиям продажи, покупатель обязан сохранить основные виды деятельности предприятия, инвестировать в техническое переоборудование и модернизацию не менее 400 млн. грн. А также уплатить долги по заработной плате и перед бюджетом и погасить просроченную кредиторскую задолженность.

АО "ОГХК" — крупнейшее в Украине предприятие по добыче и обогащению концентратов титановых руд. В состав компании входят Вольногорский горно-металлургический комбинат в Днепропетровской области и Иршанский горно-обогатительный комбинат в Житомирской области. Осенью прошлого года ОГХК возобновила отгрузку ильменитового концентрата на европейский рынок.

Это второй лот крупной приватизации, который ФГИ выставил на продажу. Первая была гостиница "Украина".

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Напомним:

Фонд государственного имущества Украины обеспечил подготовку АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) к приватизации еще в 2021 году

Кабинет Министров Украины еще три года назад утвердил условия приватизации и предложение стартовой цены предприятия.

Была определена точная дата аукциона: 31 августа 2021 года, и стартовая цена объекта - 3,7 млрд грн.

По словам тогдашнего главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, на этапе подготовки АО "ОГХК" к приватизации был обеспечен рост прибыли компании в 3,5 раза – со 100 млн в 2019 до 340 млн грн в 2020 г. и раскрыта потенциальным инвесторам информация о сырьевых запасах компании.

"Такая комплексная работа привела, в частности, к увеличению предложения стартовой цены с 2,1 до 3,7 млрд грн", - заявлял в 2021 году Дмитрий Сенниченко.

Недавно НАБУ и САП завершили расследование по делу возглавляемого экспредседателем ФГИУ Дмитрием Сенниченко преступной организации, деятельность которой привела к ущербу государству на сумму более 700 млн грн.

Один из эпизодов касался "Объединенной горно-химической компании". По данным правоохранителей, в 2020-2021 годах группировка заключала контракты на продажу титансодержащего сырья по заниженным ценам компании советника экспредседателя ФГИУ, что привело к ущербу государству более чем на 111 млн грн.