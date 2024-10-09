Япония за время большой войны передали Украине 12 грузов энергетической помощи

С начала полномасштабного российского вторжения Япония направила в Украину 12 гуманитарных грузов, в частности 256 резервных электростанций, газовые турбины, автотрансформаторы, габионы, генераторы и другое необходимое энергетическое оборудование.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Министр энергетики Герман Галущенко поблагодарил японскую сторону за помощь, предоставляемую Японским агентством международного сотрудничества (JICA). Эта помощь охватывает три программы и два проекта, которые являются крайне важными в подготовке к отопительному сезону 2024-2025, отметили в ведомстве.

В свою очередь, чрезвычайный и полномочный посол Японии в Украине Мацуда Кунинори сообщил, что Украина ожидает в ближайшее время новую партию помощи от JICA, в пакет помощи войдут: генераторы, габионы и газовые турбины.

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Напомним:

Японское агентство международного сотрудничества передало коммунальным предприятиям Харькова, Днепра, Херсона и Николаева почти 100 единиц тяжелой техники.