Японія передала 4-м обласним центрам України важку техніку та різне обладнання
Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) передало комунальним підприємствам міст Харків, Дніпро, Херсон та Миколаїв 97 одиниць важкої техніки.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
Як йдеться в повідомленні, техніка покращить послуги у галузях транспорту, водопостачання та переробки відходів від руйнувань.
Окрім того, комунальним підприємствам буде передано значну кількість генераторів, труб та іншого вкрай необхідного обладнання для відновлення надання базових послуг.
"Ми будемо докладати всіх зусиль, щоб допомога від японської сторони була залучена максимально прозоро та підзвітно", - сказав виконувач обов’язків міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василь Шкураков.
Нагадаємо:
Грантову угоду для Програми екстреного відновлення між Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) та Урядом України було підписано 9 березня 2023 року. Вона передбачає надання гранту від Уряду Японії в розмірі 22 440 000 000 японських єн (172,75 млн дол. США) для реалізації Програми екстреного відновлення.
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Економічна правда