Турция также заблокировала мессенджер Discord

На сайте управления информационных технологий и коммуникаций (турецкого регулятора) появилась карта о блокировке в стране доступа к платформе Discord.

На это пишет российское издание "Медиазона".

"discord.com заблокирован решением Анкарского 1-го Мирового суда от 09.10.2024 по делу № 2024/12907 D. İş", - говорится в карточке о блокировке. Другой информации на сайте не приводится.

Напомним:

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Мессенджер Discord заблокирован в РФ в связи с нарушением российского законодательства.

Российские пользователи ранее массово жаловались на сбои в работе Discord, следует из данных сервиса Downdetector. Мессенджер не работал в десктопе и мобильной версиях.

Проблемы в работе мессенджера наблюдаются, по меньшей мере, с сентября. В начале осени "Роскомнадзор" начал вносить страницы Discord в реестр запрещенной информации. С 20 сентября "Роскомнадзор" вынес пять решений против мессенджера, ставших основанием для блокировки, и оштрафовал его на 3,5 млн рублей.

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