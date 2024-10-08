Антимонопольный комитет на 10 миллионов оштрафовал две фирмы за сговоры

Антимонопольный комитет Украины разоблачил сговор двух компаний - ООО "ЛК Энергомир" и ООО "ЭК Укрэнергомонтаж" - и оштрафовал их на 10,3 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Эти фирмы благодаря антиконкурентным согласованным действиям выиграли пять тендеров на общую сумму 81 млн грн.

ООО "ЛК Энергомир" и ООО "ЭК Укрэнергомонтаж" участвовали в тендерах:

Реклама:

Капитальный ремонт сетей электроснабжения: Кабельные линии КЛ 10 кВ ГПП Береговая - РП-1, организованный ГП "Морской торговый порт „Южный";

Замена панелей РП-0,4 кВ с пусконаладочными услугами в трансформаторной подстанции ЗТП №4237 (две закупки), организованной Одесским государственным университетом внутренних дел;

Реконструкция наружных сетей электроснабжения коммунального учреждения "Городская клиническая инфекционная больница" (две закупки), организованных управлением капитального строительства Одесского городского совета.

Этим двум компаниям, согласно Закону Украины "О публичных закупках", могут отказывать в участии в процедуре закупки на основании факта, что они в течение последних трех лет привлекались к ответственности за совершение антиконкурентных согласованных действий по искажению результатов тендеров.

Напомним:

Антимонопольный комитет оштрафовал ООО "Интевро" и ООО "Транс Инжиниринг Групп" за сговор на тендере при закупке систем видеонаблюдения, которую объявило КП "Центр электронных услуг" Криворожского горсовета.

Реклама: