АМКУ оштрафував фірми за змову на закупівлі систем відеоспостереження у Кривому Розі

Антимонопольний комітет оштрафував ТОВ "Інтевро" та ТОВ "Транс Інжиніринг Груп" за змову на тендері під час закупівлі систем відеоспостереження, яку оголосило КП "Центр електронних послуг" Криворізької міськради.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Як йдеться в повідомленні, 26 вересня 2024 року Антимонопольний комітет України визнав, що ТОВ "Інтевро" та ТОВ "Транс Інжиніринг Груп" змовились під час участі у торгах на закупівлю систем відеоспостереженняз очікуваною вартістю 22 млн грн.

АМКУ встановив, що підприємства обмінювались інформацією та узгодили між собою умови участі, завдяки чому конкуренцію між ними було усунуто.

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Антимонопольники повідомили, що за змову ТОВ "Інтевро" та ТОВ "Транс Інжиніринг Груп" оштрафовані на загальну суму 7,3 млн грн.

За законодавством, цим двом компаніям можуть відмовляти в участі у закупівельних процедурах протягом трьох років.

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