В России заблокировали мессенджер Discord

Мессенджер Discord заблокировали в связи с нарушением российского законодательства.

Об этом сообщил российский орган цензуры "Роскомнадзор", пишет The Moscow Times.

Российские пользователи ранее массово жаловались на сбои в работе Discord, следует из данных сервиса Downdetector. Мессенджер не работал в десктоп и мобильной версиях.

Проблемы в работе мессенджера наблюдаются как минимум с сентября. В начале осени "Роскомнадзор" начал вносить страницы Discord в реестр запрещенной информации. С 20 сентября "Роскомнадзор" вынес пять решений против мессенджера, которые стали основанием для блокировки, и оштрафовал его на 3,5 млн рублей.

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Напомним:

"Роскомнадзор" вынес пять решений о нарушении российского законодательства в отношении мессенджера Discord.