В Росії готуються заблокувати Discord

Роскомнагляд виніс п'ять рішень щодо порушення російського законодавства щодо месенджера Discord.

Про це повідомляє Meduza.

Журналісти припускають, що незабаром це призведе до уповільнення або повного блокування сервісу Discord у РФ. В результаті кілька десятків мільйонів людей втратять ще один зручний засіб комунікації.

Використовують Discord не тільки для спілкування, а й у сфері освіти, а також як засіб корпоративної комунікації.

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Повідомляється, що у Росії, за різними оцінками, кількість зареєстрованих користувачів Discord становить від 29 до 40 мільйонів.

За останній місяць російські користувачі Discord щонайменше тричі стикалися з проблемами у роботі сервісу. У серпні стався масштабний збій, в результаті якого, крім месенджера, перестали відкриватися багато інших популярних сайтів і програм, включаючи Telegram, WhatsApp і Steam.

Роскомнагляд пояснив це DDOS-атакою на російських операторів зв'язку. Експерти припустили, що російська влада намагалася в першу чергу заблокувати месенджер Telegram, але їх дії відбилися на роботі інших ресурсів.

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18 вересня Discord перестав працювати у користувачів із різних регіонів Росії. В окремих випадках, повернути доступ до сервісу допомагало підключення VPN. Останній збій був зафіксований 26 вересня – користувачі скаржилися, що у них не працює ні сайт, ні програма.