Аргумент в переговорах с ЕС: Рада приняла климатический закон
8 октября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении правительственный законопроект № 11310 - рамочный климатический закон.
Об этом сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук.
"В законе мы установили цель - достичь климатической нейтральности до 2050 года", - рассказала Светлана Гринчук.
Документ содержит:
- стратегическое планирование и практические шаги в достижении климатической нейтральности;
- кроссекторальность климатической политики;
- мониторинг действий и шагов по реализации климатической политики;
- системное прогнозирование в сфере изменения климата;
- выполнение международных обязательств Украины.
По словам Светланы Гринчук, теперь Украина еще больше приближает законодательство к праву Европейского Союза. Это еще один аргумент в переговорном процессе, что Украина готова к вступлению в ЕС и выполняет условия для получения финансовой помощи в рамках Ukraine Facility.
Напомним:
Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины обнародовало первый отчет о выбросах и переносе загрязнителей за 2023 год.