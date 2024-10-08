Аргумент в переговорах с ЕС: Рада приняла климатический закон

8 октября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении правительственный законопроект № 11310 - рамочный климатический закон.

Об этом сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук.

"В законе мы установили цель - достичь климатической нейтральности до 2050 года", - рассказала Светлана Гринчук.

Документ содержит:

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стратегическое планирование и практические шаги в достижении климатической нейтральности;

кроссекторальность климатической политики;

мониторинг действий и шагов по реализации климатической политики;

системное прогнозирование в сфере изменения климата;

выполнение международных обязательств Украины.

По словам Светланы Гринчук, теперь Украина еще больше приближает законодательство к праву Европейского Союза. Это еще один аргумент в переговорном процессе, что Украина готова к вступлению в ЕС и выполняет условия для получения финансовой помощи в рамках Ukraine Facility.

Напомним:

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины обнародовало первый отчет о выбросах и переносе загрязнителей за 2023 год.

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