Міндовкілля опублікувало список "найбрудніших" підприємств України

Міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України оприлюднило перший звіт про викиди та перенесення забруднювачів за 2023 рік.

Про це пише LIGA.net.

У звіті наведено 20 об'єктів в Україні, які виробляють найбільший обсяг викидів забруднювачів.

Очолює список Запоріжсталь із показником 6,39 млн тонн викидів на рік.

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Також у списку:

компанія Камет-Сталь – 4,59 млн тонн/рік

АрселорМіттал Кривий Ріг – 3,91 млн тонн/рік

Бурштинська ТЕС (ДПЕК Західенерго) – 2,92 млн тонн/рік

Криворізька ТЕС (ДПЕК Дніпроенерго) – 2,92 млн тонн/рік

Ладижинська ТЕС (ДПЕК Західенерго) – 2,85 млн тонн/рік

Трипільська ТЕС (Центренерго) – 2,59 млн тонн/рік

ДПЕК Курахівська ТЕС – 2,41 млн тонн/рік

Придніпровська ТЕС (ДПЕК Дніпроенерго) – 2,09 млн тонн/рік

Зміївська ТЕС (Центренерго) – 1,59 млн тонн/рік

СП "Київські ТЕЦ" ТЕЦ №5 – 1,47 млн тонн/рік

Азот (Черкаси) – 1,29 млн тонн/рік

Подільський цемент – 1,21 млн тонн/рік

ДТЕК Добротвірська ТЕС – 1,41 млн тонн/рік

СП "Київські ТЕЦ" Теплоелектроцентраль 6 – 0,96 млн тонн/рік

Волинь-Цемент (Дікергофф Цемент Україна) – 0,72 млн тонн/рік

Укрнафта – 0,45 млн тонн/рік

Южкокс – 0,29 млн тонн/рік

Теплоелектроцентраль-3 (Харків) – 0,24 млн тонн/рік

Котельня по вул. Артема Веделя, 4 (Харків) – 0,22 млн тонн/рік

Видання зазначило, що майже половина "найбрудніших" підприємств у списку — теплоелектростанції.

Загалом звіт Міндовкілля містить комплексну інформацію, зібрану з Національного реєстру викидів та перенесення забруднювачів, включаючи дані про викиди в атмосферу, водні ресурси та землю.

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