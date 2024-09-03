Міндовкілля опублікувало список "найбрудніших" підприємств України
Вівторок, 3 вересня 2024, 15:21 -
Міністерство захисту навколишнього середовища та природних ресурсів України оприлюднило перший звіт про викиди та перенесення забруднювачів за 2023 рік.
Про це пише LIGA.net.
У звіті наведено 20 об'єктів в Україні, які виробляють найбільший обсяг викидів забруднювачів.
Очолює список Запоріжсталь із показником 6,39 млн тонн викидів на рік.
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Також у списку:
- компанія Камет-Сталь – 4,59 млн тонн/рік
- АрселорМіттал Кривий Ріг – 3,91 млн тонн/рік
- Бурштинська ТЕС (ДПЕК Західенерго) – 2,92 млн тонн/рік
- Криворізька ТЕС (ДПЕК Дніпроенерго) – 2,92 млн тонн/рік
- Ладижинська ТЕС (ДПЕК Західенерго) – 2,85 млн тонн/рік
- Трипільська ТЕС (Центренерго) – 2,59 млн тонн/рік
- ДПЕК Курахівська ТЕС – 2,41 млн тонн/рік
- Придніпровська ТЕС (ДПЕК Дніпроенерго) – 2,09 млн тонн/рік
- Зміївська ТЕС (Центренерго) – 1,59 млн тонн/рік
- СП "Київські ТЕЦ" ТЕЦ №5 – 1,47 млн тонн/рік
- Азот (Черкаси) – 1,29 млн тонн/рік
- Подільський цемент – 1,21 млн тонн/рік
- ДТЕК Добротвірська ТЕС – 1,41 млн тонн/рік
- СП "Київські ТЕЦ" Теплоелектроцентраль 6 – 0,96 млн тонн/рік
- Волинь-Цемент (Дікергофф Цемент Україна) – 0,72 млн тонн/рік
- Укрнафта – 0,45 млн тонн/рік
- Южкокс – 0,29 млн тонн/рік
- Теплоелектроцентраль-3 (Харків) – 0,24 млн тонн/рік
- Котельня по вул. Артема Веделя, 4 (Харків) – 0,22 млн тонн/рік
Видання зазначило, що майже половина "найбрудніших" підприємств у списку — теплоелектростанції.
Загалом звіт Міндовкілля містить комплексну інформацію, зібрану з Національного реєстру викидів та перенесення забруднювачів, включаючи дані про викиди в атмосферу, водні ресурси та землю.
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