Приложения "Лаборатории Касперского" больше недоступны для пользователей Google Play.

Об этом сообщили пропагандистскому изданию РФ "РИА Новости" в пресс-службе компании, пишет The Moscow Times.

"По решению компании Google наши приложения для защиты устройств на базе Android пока недоступны в официальном магазине приложений Google Play", - говорится в сообщении.

В "Лаборатории Касперского" пояснили, что решение Google основывается на наложенном американским правительством запрете распространять и продавать продукты компании. В ней считают, что Google чрезмерно трактует решение министерства торговли США, которое не запрещает распространение приложений за пределами страны.

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"Хотя эти ограничения и не имеют юридической силы за пределами США, Google в одностороннем порядке удалил все наши продукты из Google Play", - добавили в компании.

В то же время все приложения, установленные из магазина Google на устройства под Android, продолжат работать, платные подписки остаются активными, а управление лицензиями и обновлениями вирусных баз происходит через собственную облачную инфраструктуру.

Напомним:

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Российская "Лаборатория Касперского" из-за объявления санкций свернула свою деятельность в США с 20 июля 2024 года.