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Совладелец "АТБ" построит 50 МВт газовой генерации в Ровно

Вторник, 8 октября 2024, 18:33 - Артур Крыжный

Инвестиционная компания BGV Group Management Геннадия Буткевича (совладельца сети АТБ) объявила о строительстве в Ровно газовых когенерационных установок общей мощностью более 50 МВт.

Об этом говорится в релизе компании.

Оборудование будет работать в комбинированном режиме, производя как электрическую, так и тепловую энергию.

Проект будет реализован поэтапно, во время этого отопительного сезона запланирован запуск первой очереди. Полный цикл строительства планируется завершить в течение года.

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Инвестиции BGV Group Management в проект осуществляются через закрытый венчурный фонд "Магнум", которым владеет Геннадий Буткевич.

Напомним:

Антимонопольный комитет согласовал приобретение фондом "Магнум", который принадлежит совладельцу "АТБ" Геннадию Буткевичу, компании "УТ Пауэр".

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энергетика
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