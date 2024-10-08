Совладелец "АТБ" построит 50 МВт газовой генерации в Ровно

Инвестиционная компания BGV Group Management Геннадия Буткевича (совладельца сети АТБ) объявила о строительстве в Ровно газовых когенерационных установок общей мощностью более 50 МВт.

Об этом говорится в релизе компании.

Оборудование будет работать в комбинированном режиме, производя как электрическую, так и тепловую энергию.

Проект будет реализован поэтапно, во время этого отопительного сезона запланирован запуск первой очереди. Полный цикл строительства планируется завершить в течение года.

Реклама:

Инвестиции BGV Group Management в проект осуществляются через закрытый венчурный фонд "Магнум", которым владеет Геннадий Буткевич.

Напомним:

Антимонопольный комитет согласовал приобретение фондом "Магнум", который принадлежит совладельцу "АТБ" Геннадию Буткевичу, компании "УТ Пауэр".

Реклама: