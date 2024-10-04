Співвласник "АТБ" придбав частку у компанії з виробництва електроенергії
П'ятниця, 4 жовтня 2024, 15:41 -
Антимонопольний комітет погодив придбання фондом "Магнум", який належить співвласнику "АТБ" Геннадію Буткевичу, компанії "УТ Пауер".
Про це повідомляє пресслужба АМКУ.
Згідно із повідомленням, комітет надав дозвіл акціонерному товариству "Закритий недиверсифікований венчурний фонд "Магнум" на набуття разом із ТОВ "Управляюча компанія "Укртепло" контролю над ТОВ "УТ Пауер".
Основний вид діяльності "УТ Пауер" – виробництво електроенергії, серед інших видів діяльності: передача і розподілення електроенергії, постачання гарячої води та кондиційованого повітря, будівництво житлових і нежитлових будівель.
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За даними YouControl, "Магнум" належить Геннадію Буткевичу. "Магнум" володіє 18,88% в "УТ Пауер".
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