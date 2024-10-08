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В "Укрзализныце" рассказали, какой процент пассажиров пользуется Wi-Fi в скоростных поездах

Вторник, 8 октября 2024, 18:35 - Виктор Волокита

С начала запуска Wi-Fi в Интерсити+ в тестовом режиме, им уже воспользовались 500 тысяч пассажиров "Укрзализныци". 

Об этом сообщила пресс-служба УЗ. 

Как говорится в сообщении, в течение сентября каждый второй пассажир пользовался интернетом во время поездки. 

"Больше всего пассажиры пользуются Wi-Fi на маршруте №741/742 Киев - Львов: в среднем 66% пассажиров каждого рейса подключаются к интернету", - рассказали в УЗ. 

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Напомним:

В сентябре "Укрзализныця" запустила Wi-Fi в поездах Интерсити и Интерсити+. 10 поездов Hyundai, 2 поезда Skoda, 2 поезда Тарпан и 2 поезда с вагонами МПЛТ пока оборудованы системами доступа к Интернету.

Укрзализныця интернет
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Экономическая правда
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