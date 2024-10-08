Подрядчик по фортификации Покровска заявил, что остановил работы из-за действий полиции

Компания "Автомагистраль-Юг", которая занимается фортификационными работами вдоль линии фронта, в частности - Покровском направлении, заявила об остановке работ из-за действий Нацполиции.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Компания заявляет, что силовики совершили рейд на их офис, провели обыски в квартирах сотрудников и изъяли важную документацию, которая касается объектов критической инфраструктуры.

В Нацполиции уверяют, что предприятие продолжает работать в штатном режиме, но подрядчик опровергает эту информацию.

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Представители компании утверждают, что действия полиции привели к нарушению работы их компьютерной сети и электронного документооборота. Кроме того, изъятие средств связи сделало невозможным координацию работы их подразделений.

"Остановлены работы на объектах критической инфраструктуры, а прежде всего на объектах фортификации вдоль линии фронта, в частности на Покровском направлении", - говорится в сообщении.

Это, по словам компании, создает угрозу для логистических и военных маршрутов.

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Подрядчик считает, что спорные вопросы относительно ценообразования и тендерных процедур должны решаться в судебном порядке. Хотя следствие заявило о возможных убытках, оно одновременно признало, что экспертиза по этому вопросу еще не проведена, добавили в "Автомагистраль-Юг".

Ранее в Нацполиции заявили, что компанию подозревают в нарушении тендерных процедур и самовольном установлении цен на стоимость работ в разных областях Украины.

Неотложные обыски по местам работы и проживания должностных лиц этой компании были проведены после получения оперативной информации о том, что "документы, свидетельствующие о преступной деятельности, в ближайшее время могут быть уничтожены", заявили в Нацполиции.

Во время обысков изъяты документы, а также цифровые носители "с полезной для следствия информацией". Назначен ряд строительно-технических экспертиз с целью установления реальной стоимости материалов, работ и услуг, предоставленных компанией.

"Деятельность предприятия не заблокирована, оно продолжает функционировать в штатном режиме", - отметили ранее в Нацполиции.

Напомним:

Национальная полиция 4 октября провела обыски в дорожно-строительной компании "Автомагистраль-Юг", что по словам компании парализовало работу на стратегически важных объектах.