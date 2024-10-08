"Укрпочта" запустит новое мобильное приложение: действующее - устарело

АО "Укрпочта" запустит в ноябре новое мобильное приложение с усовершенствованным функционалом.

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"С ноября будем внедрять новое мобильное приложение, и наш отправитель сможет с его помощью видеть: если он принес отправление до обеда, гарантированно на следующий день оно будет по адресу назначения в другом городе; если отправление принес вечером и есть возможность его быстро доставить, это также будет на следующий день", - пояснил он.

По словам главы "Укрпочты", существующее приложение устарело, поэтому назрела необходимость его усовершенствовать. В существующем приложении трек требует ввода данных вручную, в новом приложении они будут "залетать" автоматически, как только посылка будет в пути. Получатель об этом будет уведомлен push-уведомлением.

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"В новом приложении сможете посылку перенаправить на другое отделение, оплатить, видеть все этапы ее пути", - добавил глава компании Смелянский.

По его словам, новое мобильное приложение - собственная разработка IT-департамента "Укрпочты".

Сейчас приложение находится на бета-тестировании, к которому привлечены 22 тыс. сотрудников "Укрпочты".

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Напомним:

"Укрпочта" приняла решение о сохранении тарифов на доставку, как минимум, до конца 2024 года.