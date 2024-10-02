"Укрпошта" обіцяє не підвищувати тарифи на доставку до кінця року

"Укрпошта" прийняла рішення про збереження тарифів на доставку, як мінімум, до кінця 2024 року.

Про це заявив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Смілянський зазначив, що "Укрпошта" розглядала питання підвищення тарифів, але враховуючи потенційно важку зиму та збільшення податків на фінансування армії, прийняла рішення утримати доступні тарифи.

"Сподіваємось, що бізнеси підтримають нас через збільшення обсягів. Це буде найкраща взаємна підтримка", – додав Смілянський.

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Водночас "Укрпошта" планує пришвидшити терміни доставки та покращити її якість.

"Протягом жовтня компанія повністю перейде на автоматизоване сортування посилок, що має зменшити терміни доставки. Ми також плануємо запустити новий, зручний мобільний додаток та інші приємні для клієнтів нововведення", – додав Смілянський.

Нагадаємо:

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З 1 жовтня "Нова пошта" збільшила тарифи на доставлення документів, посилок та вантажів в середньому на 10 гривень.