Крупнейшие компании поддержали проект по подготовке и трудоустройству женщин-водителей

Фото: Укринформ

Крупнейшие украинские компании присоединяются к проекту по подготовке и трудоустройству женщин-водителей.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

В частности, готовность трудоустроить женщин и быть партнерами проекта выразили 24 компании, из них 17 - уже подписали меморандумы о сотрудничестве.

Готовность стать партнерами проекта выразили компании: Volvo Trucks, Metro Cash & Carry, Fozzy Group, Novus, ООО "Кроноспан Ровно", ООО "Негабарит-сервис", ООО "Транс-логистик", АТП-2004 (Кернел), ООО "Вантажсервис" (Небесный колодец), БАЛК-ТРАНС, Novus, АО "Укрпочта", ООО "В2В Логистик", ЧП "Рио-Транс", ПАО "МХП", ООО "Эридон", VITAGRO, ООО "Аграрные системные технологии".

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Отмечается, что Фонд институционального развития, реализующий проект, обеспечит качественное обучение женщин для получения водительских удостоверений категории С или СЕ.

После завершения обучения компании-партнеры будут рассматривать кандидатуры выпускниц на открытые вакансии, обеспечивая равные возможности для женщин и предлагая конкурентную зарплату.

Напомним:

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Более двух десятков украинских компаний из разных секторов экономики поддержали проект подготовки женщин-водителей грузовиков и будут способствовать их обучению и дальнейшему трудоустройству.