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Бізнес активно підтримує навчання жінок водінню вантажівок

П'ятниця, 4 жовтня 2024, 17:09 - Віктор Волокіта
 
Фото: Укрінформ

Понад два десятки українських компаній з різних секторів економіки підтримали проєкт підготовки жінок-водійок вантажівок та сприятимуть їх навчанню й подальшому працевлаштуванню.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач під час офіційного запуску пілотного проєкту з підготовки жінок-водійок вантажівок, передає Укрінформ.

"До пілотного проєкту долучилися 25 великих українських компаній агробізнесу, перевезення та логістики. Вони готові підтримувати учасниць програми під час навчання та надалі працевлаштовувати їх", - повідомив Деркач.

За його словами, проєкт із підготовки водійок вантажівок, спрямований на утвердження гендерної рівності у професійній сфері та подолання дефіциту кадрів на ринку праці водіїв-далекобійників шляхом залучення жінок до цієї професії.

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"Ми прагнемо змінити стереотипи щодо так званих "чоловічих" професій та показати, що жінки можуть бути успішними у різних сферах, включаючи керування вантажівками", - наголосив Деркач.

Нагадаємо:

У транспортно-логістичній сфері в Україні через мобілізацію дефіцит водіїв сягає 25% потреби, у сфері пасажирських перевезень у містах – до 30%.

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Економічна правда
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