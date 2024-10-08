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Литовская компания предоставила Украине 4 миллиона евро на энергетику: что будут покупать

Вторник, 8 октября 2024, 15:35 - Виктор Волокита

Литовская государственная группа энергетических компаний Ignitis Grupė предоставила Украине финансовую помощь в размере 4 миллионов евро на покупку оборудования для 120 мегаватт генерирующих мощностей.

Об этом сообщает LRT, передает Укринформ.

Как сообщается, компания подписала соглашение с Европейским энергетическим сообществом и направит средства в координируемый организацией фонд для восстановления энергетической инфраструктуры Украины.

По данным группы компаний, оборудование, приобретенное за счет средств фонда, обеспечит электроэнергией около 420 тыс. украинских домохозяйств.

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Напомним:

Литва выделит 35 млн евро на закупку РЛС и оборудования для разминирования, а также планирует поставить более 5 тысяч дронов отечественного производства до конца осени.

Литва электроэнергия энергетика
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