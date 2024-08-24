Литва виділить 35 мільйонів євро на РЛС та обладнання для розмінування для України

фото: Офіс президента

Литва виділить 35 млн євро на закупівлю РЛС і обладнання для розмінування, а також планує поставити понад 5 тисяч дронів вітчизняного виробництва до кінця осені.

Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте під час пресконференції в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"На нашій зустрічі сьогодні я поінформувала президента Зеленського, що нещодавній пакет військової допомоги вид Литви в Україну прибуде на початку вересня. Він передбачатиме 10 систем ППО ближнього радіуса дії, 30 протидронних ракет та інше спорядження, озброєння і боєприпаси", – зазначила Шимоніте.

Крім того, Литва виділить 35 млн євро на закупівлю ЛС і обладнання для розмінування. "До кінця осені ми сподіваємося, що ми зможемо також надати понад 5 тисяч дронів литовського виробництва", - додала пані прем'єр-міністр Литви.

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Нагадаємо:

Уряд Литви виділив 32,85 млн грн на капітальний ремонт і будівництво укриттів у трьох закладах загальної середньої освіти.