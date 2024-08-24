Всі розділи
Укр / Рус

Литва виділить 35 мільйонів євро на РЛС та обладнання для розмінування для України

Субота, 24 серпня 2024, 17:33 - Ігор Пилипів
 
фото: Офіс президента

Литва виділить 35 млн євро на закупівлю РЛС і обладнання для розмінування, а також планує поставити понад 5 тисяч дронів вітчизняного виробництва до кінця осені. 

Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте під час пресконференції в Києві, передає "Інтерфакс-Україна". 

"На нашій зустрічі сьогодні я поінформувала президента Зеленського, що нещодавній пакет військової допомоги вид Литви в Україну прибуде на початку вересня. Він передбачатиме 10 систем ППО ближнього радіуса дії, 30 протидронних ракет та інше спорядження, озброєння і боєприпаси", – зазначила Шимоніте.

Крім того, Литва виділить 35 млн євро на закупівлю ЛС і обладнання для розмінування.  "До кінця осені ми сподіваємося, що ми зможемо також надати понад 5 тисяч дронів литовського виробництва", - додала пані прем'єр-міністр Литви.

Реклама:

Нагадаємо:

Уряд Литви виділив 32,85 млн грн на капітальний ремонт і будівництво укриттів у трьох закладах загальної середньої освіти. 

Литва фінанси війна
Реклама:
Матеріали за темою
У Литві хочуть розірвати договори про митне співробітництво з Росією та Білоруссю 15 серпня 2024, 15:19
Литва передає Україні обладнання Вільнюської ТЕЦ-3 15 липня 2024, 20:54
Литва рекордно штрафує криптофірму, що допомагала клієнтам із РФ обходити санкції 10 липня 2024, 16:26
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті