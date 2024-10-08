Опрос: 21% украинцев оформили карту для "Национального кэшбэка"

21% опрошенных украинцев оформили банковскую карту для участия в программе "Национальный кэшбек".

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Социологи фиксируют, что уровень участия в программе тем выше, чем выше уровень благосостояния респондентов (от 14% среди тех, кто ответил, что их семья "едва сводит концы с концами" до 24,5% среди тех, кто отвечает, что "живет обеспечено").

Также он растет с ростом образовательного уровня респондентов (от 12% среди тех, кто имеет неполное или общее среднее образование, до 28% среди тех, кто имеет высшее образование).

Реклама:

Сообщается, что в программе участвуют лишь 12% людей старшего (60 и более лет) возраста, тогда как и в других возрастных группах - от 22% до 29%.

"Отвечая о главной причине, почему они не оформили банковскую карту для участия в этой программе, большинство из тех, кто не принимает в ней участия (или 40% всех опрошенных), назвали причиной отсутствие информации о программе.

14% среди всех опрошенных считают, что участие в этой программе им ничего не даст, 8% просто еще не успели оформить банковскую карту для участия в программе, но собираются это сделать позже.

Реклама:

5% респондентов назвали главной причиной то, что им непонятно, как именно нужно оформлять эту карту, и 2% - что процедура участия в программе слишком сложная. 2% респондентов вообще не пользуются банковскими картами. 0,7% опрошенных ответили, что редко покупают украинские товары", - указано в исследовании.

Опрос проводился с 20 по 26 сентября по стратифицированной многоступенчатой выборке с применением случайного отбора на первых этапах формирования выборки и квотного метода отбора респондентов на завершающем этапе (когда осуществлялся отбор респондентов по половозрастным квотам). Опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Опрос проводился методом face-to-face.

Напомним:

По результатам месячного бета-теста "Национального кэшбека", украинцам, которые его подключили, было начислено суммарно 42 млн грн.