Украинцы продолжают скупать китайские электрокары: какие модели завозят из-за рубежа
За сентябрь украинский автопарк увеличился на 4 289 электромобилей. Относительно сентября 2023 года спрос на электромобили уменьшился на 0,2%.
Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".
Доля новых авто на аккумуляторных источниках питания (BEV) составляет 21% против прошлогодних 18%.
Основное количество зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто - 4157 шт, среди которых новых - 870 шт.
В топ-5 новых электромобилей сентября вошли:
- Zeerk 001 - 109 ед;
- Volkswagen iD.4 - 103 ед;
- Honda M-NV - 102 ед;
- Byd Song Plus - 91 ед;
- Nissan Ariya - 74 ед.
Среди подержанных авто, которые впервые получили украинскую регистрацию, лидерами были:
- Nissan Leaf - 440 ед;
- Tesla Model 3 - 325 ед;
- Tesla Model Y - 310 ед;
- Volkswagen e-Golf - 196 ед;
- Hyundai Kona - 179 ед.
В общем, с января 2024 года первую регистрацию прошли более 39,9 тыс. ед. автотранспорта. Из них около 20% - электромобили.
Напомним:
В августе 2024 года украинцы приобрели 8,4 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.