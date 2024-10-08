Украинцы продолжают скупать китайские электрокары: какие модели завозят из-за рубежа

За сентябрь украинский автопарк увеличился на 4 289 электромобилей. Относительно сентября 2023 года спрос на электромобили уменьшился на 0,2%.

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Доля новых авто на аккумуляторных источниках питания (BEV) составляет 21% против прошлогодних 18%.

Основное количество зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто - 4157 шт, среди которых новых - 870 шт.

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В топ-5 новых электромобилей сентября вошли:

Zeerk 001 - 109 ед;

Volkswagen iD.4 - 103 ед;

Honda M-NV - 102 ед;

Byd Song Plus - 91 ед;

Nissan Ariya - 74 ед.

Среди подержанных авто, которые впервые получили украинскую регистрацию, лидерами были:

Nissan Leaf - 440 ед;

Tesla Model 3 - 325 ед;

Tesla Model Y - 310 ед;

Volkswagen e-Golf - 196 ед;

Hyundai Kona - 179 ед.

В общем, с января 2024 года первую регистрацию прошли более 39,9 тыс. ед. автотранспорта. Из них около 20% - электромобили.

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Напомним:

В августе 2024 года украинцы приобрели 8,4 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.