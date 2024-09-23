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В Україну завозять більше вживаних електромобілів: що обирають українці

Понеділок, 23 вересня 2024, 13:56 - Віктор Волокіта
 

В Україні в імпорті вживаних авто віком до 5 років переважають електромобілі. У серпні 2024 року українці придбали 8,4 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.

Про це повідомляє Укравтопром.

Як йдеться в повідомленні, впродовж серпня свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 25,7 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили третину від цієї кількості.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 41%.

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Далі йдуть:

  • Бензинові авто– 37%
  • Дизельні – 11%;
  • Гібридні – 8%;
  • Авто з ГБО – 3%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

  1. TESLA Model Y - 588 од.;
  2. TESLA Model 3 - 434 од.;
  3. HYUNDAI Kona - 305 од.;
  4. NISSAN Rogue - 272 од.;
  5. MAZDA CX5 - 238 од.;
  6. KIA Niro - 238 од.
  7. VOLKSWAGEN Tiguan - 214 од.;
  8. NISSAN Leaf - 190 од.;
  9. VOLKSWAGEN Golf - 169 од.;
  10. CHEVROLET Bolt - 156 од.

Нагадаємо: 

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У серпні 2024 року автопарк України поповнили понад 3,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 76% більше, ніж торік.



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