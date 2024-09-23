В Україну завозять більше вживаних електромобілів: що обирають українці
Понеділок, 23 вересня 2024, 13:56 -
В Україні в імпорті вживаних авто віком до 5 років переважають електромобілі. У серпні 2024 року українці придбали 8,4 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років.
Про це повідомляє Укравтопром.
Як йдеться в повідомленні, впродовж серпня свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 25,7 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили третину від цієї кількості.
Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 41%.
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Далі йдуть:
- Бензинові авто– 37%
- Дизельні – 11%;
- Гібридні – 8%;
- Авто з ГБО – 3%.
Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
- TESLA Model Y - 588 од.;
- TESLA Model 3 - 434 од.;
- HYUNDAI Kona - 305 од.;
- NISSAN Rogue - 272 од.;
- MAZDA CX5 - 238 од.;
- KIA Niro - 238 од.
- VOLKSWAGEN Tiguan - 214 од.;
- NISSAN Leaf - 190 од.;
- VOLKSWAGEN Golf - 169 од.;
- CHEVROLET Bolt - 156 од.
Нагадаємо:
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У серпні 2024 року автопарк України поповнили понад 3,1 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 76% більше, ніж торік.
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