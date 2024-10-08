Немецкая промышленность восстановилась в августе благодаря производству автомобилей

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Промышленное производство выросло на 2,9% в августе, компенсировав аналогичное падение в июле.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В августе промышленное производство в Германии выросло самыми быстрыми темпами в 2024 году, в основном благодаря восстановлению ключевой для страны автомобильной промышленности, хотя это лишь компенсировало падение предыдущего месяца, поскольку производственный сектор продолжает оставаться тормозом для экономики.

Тем не менее, этот рост был самым большим с января 2023 года и значительно опередил ожидания экономистов, которые прогнозировали рост на 0,8%.

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Отмечается, что рост был в значительной степени обусловлен автомобильной промышленностью страны, в которой работают Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, и где объемы производства значительно колеблются из месяца в месяц.

Производство автомобилей в августе выросло на 19% по сравнению с предыдущим месяцем, после падения на 8,2% в июле.

Однако, в менее волатильном трехмесячном сравнении с августом, производство было на 1,3% ниже, что свидетельствует о продолжающейся борьбе в секторе.

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Напомним:

В августе 2024 года количество заказов на немецких заводах упало на 5,8% по сравнению с предыдущим месяцем, что превзошло ожидания.