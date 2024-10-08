Россияне через порт Мариуполя украли 180 тысяч тонн украинского зерна

Россияне за год вывезли через порт Мариуполя более 180 тысяч тонн украденного украинского зерна.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"В то же время Россия и дальше использует продовольствие как элемент агрессии. Только через порт Мариуполя в этом году враг вывез более 180 тысяч тонн украденного украинского зерна", - отметил он.

Кроме того, происходит ограбление временно оккупированных территорий для того, чтобы на украденные деньги финансировать захватническую войну, говорит Шмыгаль.

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"Безусловно, российский экономический террор будет одним из направлений в работе специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины", - добавил он.

Напомним:

Российская компания "Торговый дом „Донской уголь" собирается в октябре начать экспорт угля из оккупированного Донбасса через порт Мариуполя.

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