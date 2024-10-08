Французский бренди стал жертвой торговой войны между ЕС и Китаем

Китай объявил об антидемпинговых мерах против бренди из Евросоюза после того, как ЕС решил ввести пошлины на китайские электрокары.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство торговли КНР.

Министерство торговли Китая объявило о введении временных антидемпинговых мер против бренди происхождением из Европейского Союза.

С 11 октября импортеры будут обязаны предоставлять китайской таможне залоговый депозит в случае импорта марок, произведенных в ЕС.

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Свое решение китайское министерство объяснило тем, что импорт бренди из Евросоюза якобы угрожает собственному производству алкоголя.

Антидемпинговые меры Китая в основном ударят по Франции, на которую приходилось 99% китайского импорта бренди в 2023 году, стоимость составляла 1,7 млрд долл. Франция голосовала за введение тарифов на китайские электрокары.

Сообщается, что поставщикам марок Hennessy и Remy Martin, например, придется платить залог в размере 39,0% и 38,1% от стоимости импорта. Соответственно, бренди подорожает.

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Незадолго до голосования Китай говорил, что не будет спешить с введением антидемпинговых мер против бренди из Евросоюза, очевидно, в знак доброй воли. Тогда китайское министерство заявило, что расследование завершится в срок до 5 января 2025 года, но может быть продлено.

Напомним:

Министр торговли Китая заявил, что введение ЕС пошлин на электромобили серьезно помешает торговле и инвестиционному сотрудничеству и нанесет ущерб как Китаю, так и Германии.

Представители ЕС проголосовали в пятницу за введение тарифов в размере до 45% на электромобили из Китая, что, в случае вступления в силу, усилит торговую напряженность в отношениях с Пекином.