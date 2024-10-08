Украина должна получить 35 миллиардов евро нового кредита до конца года – Еврокомиссия

Странам ЕС и Европарламенту нужно быстро пройти все законодательные процедуры, чтобы Украина могла получить выплаты по новому кредиту в 35 миллиардов евро уже до конца текущего года.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на слова исполнительного вице-президента Еврокомиссии Марош Шефчович.

"Важно, что сейчас мы ищем быстрого соглашения по нашим предложениям вокруг кредитной макрофинансовой помощи в размере 35 миллиардов евро, которая является частью обязательств, которые были сделаны странами G7 в июне. Является императивом, чтобы эти средства были выплачены до конца текущего года, чтобы обеспечить фискальное пространство, в котором она нуждается", - отметил представитель Еврокомиссии.

Также, по его словам, европейская сторона осуществляет конкретные меры, чтобы помочь Украине в подготовке к следующей зиме. Эта работа предусматривает ремонт энергетических объектов Украины, восстановление электросетей и стабилизацию всего энергетического сектора Украины.

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Напомним:

Совет директоров МВФ завершит пятый пересмотр программы расширенного финансирования (EFF) для Украины до начала ежегодных заседаний 21-26 октября.