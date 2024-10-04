МВФ винесе рішення щодо виділення фінансування для України до 21 жовтня

Рада директорів МВФ завершить пʼятий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України до початку щорічних засідань 21-26 жовтня.

Про це повідомила директорка МВФ із комунікацій Джулі Козак.

Вона нагадала, що 10 вересня співробітники МВФ та українська влада досягли угоди на рівні персоналу про пʼятий огляд програми.

"У рамках угоди EFF, за умови схвалення нашою Радою, Україна отримає доступ до $1,1 млрд. Очікується, що Рада розглядатиме пʼятий огляд до щорічних засідань. Наші щорічні засідання відбудуться з понеділка, 21 жовтня, по суботу, 26 жовтня", – сказала вона.

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Вона додала, що на момент четвертого перегляду дефіцит фінансування України на 2025 рік прогнозувався на рівні майже $26 млрд.

Козак зазначила, що команда МВФ перебуває у процесі оновлення прогнозів у рамках пʼятого перегляду, який наразі триває.

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Місія МВФ узгодила виділення Україні траншу у 1,1 млрд дол. Серед подальших умов – боротьба із ухилянням від сплати податків, відновлення діяльності незалежної наглядової ради "Укренерго" та аудит НАБУ.