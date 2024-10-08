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Суд США обязал Google открыть свой магазин приложений для конкуренции

Вторник, 8 октября 2024, 10:00 - Алексей Артемчук
 
Getty Images

Суд обязал компанию Google, пересмотреть свой бизнес мобильных приложений, чтобы предоставить пользователям Android больше возможностей загружать приложения.

Об этом сообщает Reuters.

В распоряжении говорится о том, что в течение трех лет Google не может запрещать использование методов оплаты через мобильные приложения и должен позволить пользователям загружать сторонние платформы конкурентов или магазины приложений для Android.

Приказ запрещает Google осуществлять платежи производителям устройств за предварительную инсталляцию своего магазина приложений и делиться доходами, полученными от магазина Play, с другими дистрибьюторами приложений.

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Отмечается, что запрет вступит в силу 1 ноября.

Google сообщила, что подаст апелляцию в 9-й окружной апелляционный суд США в Сан-Франциско и попросит американские суды приостановить действие приказа до рассмотрения апелляции.

Сообщается, что по словам директора Epic, их магазин Epic Games Store и другие магазины приложений появятся в Google Play в 2025 году.

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Иск Epic, поданный в 2020 году, обвинял Google в монополизации способов доступа потребителей к приложениям на устройствах Android и способов оплаты транзакций внутри приложений.

Напомним: 

Компания Epic Games обвиняет Samsung и Google в защите магазина Google Play от конкуренции.

США Google суд
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