Суд США обязал Google открыть свой магазин приложений для конкуренции
Суд обязал компанию Google, пересмотреть свой бизнес мобильных приложений, чтобы предоставить пользователям Android больше возможностей загружать приложения.
Об этом сообщает Reuters.
В распоряжении говорится о том, что в течение трех лет Google не может запрещать использование методов оплаты через мобильные приложения и должен позволить пользователям загружать сторонние платформы конкурентов или магазины приложений для Android.
Приказ запрещает Google осуществлять платежи производителям устройств за предварительную инсталляцию своего магазина приложений и делиться доходами, полученными от магазина Play, с другими дистрибьюторами приложений.
Отмечается, что запрет вступит в силу 1 ноября.
Google сообщила, что подаст апелляцию в 9-й окружной апелляционный суд США в Сан-Франциско и попросит американские суды приостановить действие приказа до рассмотрения апелляции.
Сообщается, что по словам директора Epic, их магазин Epic Games Store и другие магазины приложений появятся в Google Play в 2025 году.
Иск Epic, поданный в 2020 году, обвинял Google в монополизации способов доступа потребителей к приложениям на устройствах Android и способов оплаты транзакций внутри приложений.
Напомним:
Компания Epic Games обвиняет Samsung и Google в защите магазина Google Play от конкуренции.